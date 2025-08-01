Другие материалы
-
В России
06.08.2025, 10:34
Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву для проведения важнейших переговоров
6 августа — Mossovetinfo.ru — Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву в среду, 6 августа, утром и был в...
-
В России
03.08.2025, 08:39
В ночь на 3 августа над Россией сбили 93 украинских беспилотника - Минобороны РФ
3 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 3 августа над регионами России уничтожены и перехвачены 93 украинских беспило...
-
В России
01.08.2025, 15:12
Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»
1 августа — Mossovetinfo.ru — Озвученные Президентом России год назад на встрече с руководством МИД российские усло...