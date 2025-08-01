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В России     06.08.2025 10:34

Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву для проведения важнейших переговоров

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Теги:  Россия  США  Путин  Трамп  Дмитриев  Уиткофф  СВО  Украина  переговоры  конфликт  перемирие  условия  заявления 

6 августа — Mossovetinfo.ru — Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву в среду, 6 августа, утром и был встречен в аэропорту Внуково спецпредставителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, сообщили в среду источники ТАСС, РИА Новости, Рейтер.

Сегодня, 6 августа, проходит пятый визит спецпосланника США Уиткоффа в Россию в 2025 году.

По прибытии из аэропорта в центр Москвы Дмитриев и Уиткофф в среду утром посетили ресторан в парк Зарядье. Стороны провели около полутора часов в ресторане, после чего прошлись по парку, посетив смотровую площадку и осмотрев виды столицы. Как передает корреспондент РИА Новости, Дмитриев и Уиткофф ведут беседу в хорошем настроении, их сопровождает охрана.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает 50-дневный срок, который он дал президенту России Владимиру Путину, до 10–12 дней, чтобы тот согласился на мирное соглашение с Украиной. Позднее Трамп сообщил, что США примут решение, вводить ли упомянутые санкции, импортные пошлины в зависимости от исхода предстоящих переговоров его спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москве.

Введение американской администрацией санкций против РФ после истечения 10-дневного срока, отведенного на урегулирование на Украине, «не является неизбежным». Об этом пишет газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета, вечером 6 августа, в 4.30 дня по времени в Вашингтону и в 23.30 по московскому времени, следует из расписания главы Трампа, которое распространил Белый дом. Тема речи американского президента не названа.

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Теги: 
Россия  США  Путин  Трамп  Дмитриев  Уиткофф  СВО  Украина  переговоры  конфликт  перемирие  условия  заявления 

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