23 июня. Mossovetinfo.ru – Средняя ставка по ипотеке в России в мае упала до исторического минимума в 7,4% сообщила в ходе выступления в Госдуме глава Центробанка Эльвира Набиулина.
При этом, по словам Набиулиной, около трети ипотечных кредитов, выданных в мае, были выданы по льготной ставке в 6,5%.
Программу льготной ипотеки под 6,5% предложил запустить в середине апреля президент России Владимир Путин. 24 апреля программу утвердило правительство.
В рамках данной программы гражданам будут предоставлять льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Действовать программа будет до 1 ноября 2020 года.
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