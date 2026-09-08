Средства ПВО РФ сбили за сутки 902 беспилотника ВСУ самолетного типа

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Силы и средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) сбили за сутки 7 управляемых авиационных бомб и 902 беспилотника ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также сообщается, что ПВО уничтожила 389 украинских БПЛА над Россией за ночь.



«Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - сказано в сообщении.



Также сообщается, что средства ПВО уничтожили 389 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь.



«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 389 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Чувашской Республики и над акваториями Азовского, Черного и Каспийского морей», - сообщило Минобороны РФ.

