Другие материалы
-
В России
13.09.2026, 11:06
Средства ПВО РФ сбили за сутки 902 беспилотника ВСУ самолетного типа
13 сентября — Mossovetinfo.ru — Силы и средства противовоздушной обороны России (ПВО РФ) сбили за сутки 7 управляемых ...
-
В России
11.09.2026, 09:45
Сеть 5G запущена в России - Минцифры (список городов)
11 сентября — Mossovetinfo.ru — В России запущена сеть 5G. Услуги будут предоставлять операторы МТС, «Билайн», «МегаФо...
-
В России
08.09.2026, 09:42
ПВО за ночь на 8 сентября сбила 384 украинских БПЛА над Россией – МО РФ
8 сентября — Mossovetinfo.ru — Силы и средства ПВО в ночь на вторник, 8 сентября, перехватили и уничтожили 384 украинск...