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В России     19.08.2026 09:40

Средства ПВО РФ за ночь на 19 августа сбили 453 украинских беспилотника - МО

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Теги:  Россия  ПВО  Минобороны  информация  сводка  Собянин  БПЛА  беспилотники  ВСУ  Украина  СВО 

19 августа — Mossovetinfo.ru —  Российские средства ПВО в течение ночи на 19 августа перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваторией Черного моря 453 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 18 августа т. г. до 08:00 мск 19 августа т. г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 453 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своих информационных каналах ночью на 19 августа суммарно сообщил о 25 беспилотниках, летевших на Москву, и сбитых, уничтоженных системой ПВО Минобороны.

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Карта места

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Теги: 
Россия  ПВО  Минобороны  информация  сводка  Собянин  БПЛА  беспилотники  ВСУ  Украина  СВО 

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