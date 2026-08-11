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В России
19.08.2026, 09:40
Средства ПВО РФ за ночь на 19 августа сбили 453 украинских беспилотника - МО
19 августа — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО в течение ночи на 19 августа перехватили и уничтожили над р...
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В России
17.08.2026, 10:50
Силы ПВО РФ за ночь, на 17 августа, сбили 205 украинских беспилотников – МО
17 августа — Mossovetinfo.ru — Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в течени...
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В России
11.08.2026, 08:09
Собянин: С вечера понедельника в сторону Московского региона летели 237 БПЛА
11 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 11 августа в направлении Московского региона летело 237 беспилотных летательн...