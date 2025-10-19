 
Актуальные темы: переговоры
В России     20.10.2025 13:35

Темы территориальных обменов в зоне СВО и планы на саммит в Будапеште – брифинг представителя Кремля

20 октября — Mossovetinfo.ru — Тема возможностей территориальных обменов между Россией и Украиной, планы Москвы на саммит в Будапеште стала основной основными не брифинге пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова в понедельник.

По информации ТАСС, ключевые заявления представителя Кремля по этим темам:

- Москва слышит все противоречивые заявления из Киева: «Все эти противоречия, которые мы наблюдаем в Киеве, конечно же, они не способствуют этому процессу, скорее, наоборот, затрудняют».

- Позиция России и Путина по мирному урегулированию «последовательна, хороша известна».

- Россия продолжает общение с США по теме украинского урегулирования: «Ведется серьезная работа»

. - Переговорная линия России в отношении остановки войск на существующих позициях не меняется: «Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется».

О подготовке встречи Путина и Трампа

- Хорошие отношения Путина и президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном способствовали выбору Будапешта как места саммита: «Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора (российского и американского лидеров - ред ТАСС)».

- Пока никаких деталей саммита в Будапеште нет: «Предстоит еще сделать много домашней работы. Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств, нашего министерства иностранных дел, госдепартамента (США)».

- На саммите в Будапеште Россия рассчитывает продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования и обсудить двусторонние отношения с США: «(Хотелось бы – ред. ТАСС) продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования - раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений».

- Работа команд России и США по подготовке встречи Путина и Трампа еще пока не началась: «Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты. Но такая полномасштабная «переговорка», командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата. Она будет начинаться только сейчас».

- Что касается слов Владимира Зеленского о готовности приехать в Будапешт, то детали будущего саммита, о котором договорились лидеры России и США, пока не определены: «Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента».

О возможности территориальных обменов

- Кремль не стал комментировать сообщения СМИ об обсуждении Путиным и Трампом возможных территориальных обменов Украины и России: «Всю информацию, которую мы хотели дать об этом телефонном разговоре, мы дали. Больше нам сообщить нечего».

О возможности передачи Tomahawk Украине

- Российская сторона не получала от США официальных уведомлений по решению не поставлять Украине ракеты Tomahawk: «Мы слышим и слушаем заявления на этот счет. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией».

Также на брифинге были затронуты темы: графика Президента России, иранской ядерной проблемы и другие.

