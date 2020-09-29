29 сентября. Mossovetinfo.ru - Банк России продлил до конца текущего года перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир», сообщила в эфире телеканала «Россия 1» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.



По словам Бакиной, большинство пенсионеров уже перешли на карту «Мир» и активно ее используют, но ряд пенсионеров по разным причинам этого не сделал. Поэтому было принято решение продлить время перехода на карты «Мир» до 31 декабря 2020 года.



При этом, для всех российских пенсионеров сохраняются возможности получать пенсии любым удобным способом.



Первоначально планировалось осуществить перевод пенсий на карты «Мир» до 1 июля 2020 года, позднее этот срок продлили до 1 октября.