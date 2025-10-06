 
Актуальные темы: переговоры
В России     15.10.2025 23:23

Указ о праздновании 90-летия со дня рождения Лужкова в 2026 году подписал Путин

Теги:  Юрий Лужков  90-летие  Путин  Указ  празднование 

15 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году праздничных мероприятий к 90-летию со дня рождения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня рождения Юрия Лужкова постановляю провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова», – говорится в документе.

Правительству поручено в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, утвердить его состав, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Юрий Лужков возглавлял столицу с 1992 по 2010 год. Был отстранен от должности президентом России Дмитрием Медведевым в связи с утратой доверия.

Второй мэр Москвы Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 г. в Москве, скончался в декабре 2019 года в возрасте 83 лет.

В феврале 2020 года Президент России Владимир Путин издал указ об увековечивании памяти второго мэра Москвы Юрия Лужкова. На заседании президиума правительства Москвы 3 марта 2020 года было принято решение установить мемориальную доску в память Юрия Лужкова на доме №48 по 3-й Тверской-Ямской улице, в котором он жил.

