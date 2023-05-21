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В России     23.05.2023 16:09

Уничтожено более 70-ти украинских террористов, техника, вторгшиеся 22 мая в Белгородскую область — Минобороны РФ

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Теги:  СВО  Украина  террористы  диверсия  Белгородская область  Козинка  Грайворон  режим контртеррористической операции 

23 мая — Mossovetinfo.ru — «Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», которые 22 мая вторглись на территорию Российской Федерации в Грайворонский район Белгородской области, — сообщает Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (23.05.2023 г.).

«Уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», - указано в сводке.

«22 мая т.г., после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации.
В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации», - сообщается в сводке.

Минобороны также отмечает, что «Киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения».

22 мая 2023 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в области введен правовой режим контртеррористической операции и рассказал об основных событиях дня.

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Теги: 
СВО  Украина  террористы  диверсия  Белгородская область  Козинка  Грайворон  режим контртеррористической операции 

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