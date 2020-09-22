 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     22.09.2020 01:29

В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ЕГЭ  ОГЭ  экзамены  изменения 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - В 2021 году в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) произойдут изменения, сообщила в интервью «Парламентской газете» директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова

По словам Решетниковой, экзаменационные задания изменятся сразу по нескольким предметам. В частности, на экзамене по обществознанию 11-классникам придется отвечать на вопросы по изменениям в Конституции, а сдающим ОГЭ девятиклассникам - давать развернутые ответы на вопросы, связанные с анализом визуальной информации.

На экзамене по истории появятся новые форматы исторических сочинений, изменятся задачи на экзамене по информатике. На экзамене по математике появится больше практических задач, которые могут пригодится в быту.

При этом, Решетникова заверила, что пока не планируется делать обязательным экзамен по английскому языку.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ЕГЭ  ОГЭ  экзамены  изменения 

Возврат к списку

Лента новостей

01:43 Общество Минздрав разрешил испытания еще одной российской вакцины от коронавируса

01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения

01:17 В России Эксперты предсказывают рост цен на жилье в России

17:33 Город (Москва и область) Воробьев поручил начать включать отопление в жилых домах Подмосковья

16:54 В России Законопроект о всероссийской реновации жилья внесен в Госдуму

Актуальные материалы

21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе

16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам

12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru