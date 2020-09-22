22 сентября. Mossovetinfo.ru - В 2021 году в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ) произойдут изменения, сообщила в интервью «Парламентской газете» директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова



По словам Решетниковой, экзаменационные задания изменятся сразу по нескольким предметам. В частности, на экзамене по обществознанию 11-классникам придется отвечать на вопросы по изменениям в Конституции, а сдающим ОГЭ девятиклассникам - давать развернутые ответы на вопросы, связанные с анализом визуальной информации.



На экзамене по истории появятся новые форматы исторических сочинений, изменятся задачи на экзамене по информатике. На экзамене по математике появится больше практических задач, которые могут пригодится в быту.



При этом, Решетникова заверила, что пока не планируется делать обязательным экзамен по английскому языку.