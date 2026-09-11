В августе 2026 года банки выдали россиянам 115,22 тыс. автокредитов - ОКБ

29 сентября — Mossovetinfo.ru — По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), предоставившего итоги автокредитования, банки выдали в августе 2026 года россиянам 115,22 тыс. автокредитов. По сравнению с предыдущим месяцем количество выдач выросло на 10%: в июле было оформлено 104,28 тыс. кредитов на покупку авто. В годовом выражении количество выдач стало меньше на 3%: в августе 2025 года банки выдали 118,51 тыс. автокредитов.



Объём выдач автокредитов составил рекордные с начала 2026 года 183,19 млрд рублей. За месяц показатель вырос на 11%: в июле автокредитов было выдано на 164,68 млрд рублей. В годовом выражении объём кредитования в сегменте вырос на 5%: в августе 2025 года банки выдали автокредиты на 173,87 млрд рублей.



Доля кредитов на покупку новых автомобилей составила 68% от общего числа выданных автокредитов (против 69% в июле) и 69% от их совокупного объёма (против 70% месяцем ранее). В августе 2025 года на новые машины приходилось 69% от общего количества и 72% от общего объёма выдач.



Средний чек автокредита с мая зафиксировался на уровне 1,6 млн рублей. При этом средняя сумма кредита на новые авто также составила 1,6 млн рублей (без изменений за месяц), на автомобили с пробегом – 1,5 млн рублей (также без изменений за месяц). В годовом выражении средний размер автокредита вырос: в августе 2025 года он составлял 1,5 млн рублей.



Средний срок автокредита остался на уровне 72 месяцев (6 лет). Годовой рост составил 5 месяцев: в августе прошлого года этот показатель был на уровне 67 месяцев (5 лет 7 мес.).



Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля опустилась до 17,2%. Для владельцев новых авто ПСК составила 14,6%, тогда как для покупателей автомобилей с пробегом – 22,7%. В июле ПСК в автокредитовании была 17,3% в среднем, 14,7% для новых авто и 22,6% для подержанных. В августе 2025 года средневзвешенная ПСК в сегменте составляла 17,4%.



Итоги 8 месяцев 2026 года



Всего за 8 месяцев 2026 года россияне оформили 795,72 тыс. автокредитов на общую сумму 1,24 трлн рублей. Среднемесячный объём выдач составил 154,70 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выдач выросло на 9%, объём – на 28%: с января по август 2025 года было выдано 729,00 тыс. автокредитов на 967,58 млрд рублей, в среднем за месяц – на 120,95 млрд рублей.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ



В ТОП-5 регионов по объёму выдачи кредитов на покупку транспортных средств вошли:

— Москва – 7,59 тыс. автокредитов на 15,93 млрд руб. (по сравнению с июлем: кол-во +8%, объём +9%);

— Московская область – 7,66 тыс. кредитов на 14,59 млрд руб. (кол-во и объём +7%);

— Санкт-Петербург – 5,39 тыс. кредитов на 9,71 млрд руб. (кол-во +9%, объём +8%);

— Татарстан – 6,14 тыс. кредитов на 9,07 млрд руб. (кол-во +13%, объём +15%);

— Краснодарский край – 4,02 тыс. кредитов на 6,77 млрд руб. (кол-во и объём +9%).

Самые крупные автокредиты выдавали жителям Чеченской республики – 2,14 млн рублей, Москвы – 2,10 млн рублей и Ненецкого АО – 2,00 млн рублей.



(по материалам ОКБ)