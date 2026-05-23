15 июня — Mossovetinfo.ru — «Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - об этом в своих официальных информканалах в мессенджерах сообщило во вторник Минобороны России.
Минобороны России сообщило, что «поражены предприятия:
— АО «Киевский завод «Радар», осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также производство и ремонт радиолокационных систем военного назначения;
— цех по производству и подготовке к применению (настройке) БпЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А.П.Довженко;
— ООО «Беспилотные технологии», осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БпЛА большой дальности;
— АО «Завод Маяк», производящий боевые части для БпЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго»;
— «Киевский государственный завод «Буревестник», производящий БпЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ;
— ООО «Укр Армо Тех», осуществляющего сборку боевых частей (боеприпасов) для БпЛА и ракет различного типа;
— «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации», осуществляющие производство воздушных и космических летательных аппаратов, выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для БпЛА большой и средней дальности;
— «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющего доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БпЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ;
— ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в городе Харьков «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп», производящие сборку боевых частей для БпЛА и ракет различного типа.
— Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в городе Киеве.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».
Также Минобороны России сообщает, что «в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей».
Также в понедельник Минобороны РФ сообщило
, что здания Киево-Печерской лавры поражены американской ракетой ЗРК «Патриот».