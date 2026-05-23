15 июня — Mossovetinfo.ru — «Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского ре...

6 июня — Mossovetinfo.ru — Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о масштабной атаке беспилотных лет...

23 мая — Mossovetinfo.ru — Силы ПВО за минувшую ночь сбили 348 украинских беспилотников над российскими регионами и ак...