 
Актуальные темы: переговоры
В России     15.06.2026 11:04

В Киеве, Харькове и Днепропетровске поражены десятки предприятий ОПК – МО РФ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минобороны РФ  Киев  Харьков  Днепропетровск  оборонно-промышленного комплекса  поражение  СВО  военные аэродромы 

15 июня — Mossovetinfo.ru — «Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», - об этом в своих официальных информканалах в мессенджерах сообщило во вторник Минобороны России.

Минобороны России сообщило, что «поражены предприятия:

— АО «Киевский завод «Радар», осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также производство и ремонт радиолокационных систем военного назначения;

— цех по производству и подготовке к применению (настройке) БпЛА большой и средней дальности на территории киностудии им. А.П.Довженко;

— ООО «Беспилотные технологии», осуществляющего крупноузловую сборку из иностранных комплектующих ударных БпЛА большой дальности;

— АО «Завод Маяк», производящий боевые части для БпЛА и стартовых ускорителей для крылатых ракет «Фламинго»;

— «Киевский государственный завод «Буревестник», производящий БпЛА большой и средней дальности, а также радиолокационную технику для ВСУ;

— ООО «Укр Армо Тех», осуществляющего сборку боевых частей (боеприпасов) для БпЛА и ракет различного типа;

— «Киевский агрегатный завод» и «Авиаремонтный завод №410 гражданской авиации», осуществляющие производство воздушных и космических летательных аппаратов, выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для БпЛА большой и средней дальности;

— «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющего доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БпЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ;

— ЧАО «Днепровский завод электромеханического оборудования», промышленные предприятия в городе Харьков «Гринхаус Солюшн» и ООО «ДТ-1 групп», производящие сборку боевых частей для БпЛА и ракет различного типа.

— Кроме того, нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в городе Киеве.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

Также Минобороны России сообщает, что «в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей».

Также в понедельник Минобороны РФ сообщило, что здания Киево-Печерской лавры поражены американской ракетой ЗРК «Патриот».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минобороны РФ  Киев  Харьков  Днепропетровск  оборонно-промышленного комплекса  поражение  СВО  военные аэродромы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:04 В России В Киеве, Харькове и Днепропетровске поражены десятки предприятий ОПК – МО РФ

10:47 Мнения Здания Киево-Печерской лавры поражены американской ракетой ЗРК «Патриот» - Минобороны РФ

19:07 В мире Трамп заявил, что ради мира готов воздействовать на ЕС и Киев - Ушаков

18:47 Общество Умер генерал-лейтенант Гусев в середине 90-х возглавлявший подразделение антитеррора «Альфа»

09:28 Город (Москва и область) Облачно с прояснениями, дождь и до плюс 23 ожидаются в столичном регионе 14 июня

Актуальные материалы

06:58 В мире Кремль опубликовал видеообращение Путина в преддверии официального визита в КНР

14:53 В России Путин принял отставку губернаторов Белгородской и Брянской областей

22:16 В мире Путин: дело в украинском конфликте идет к завершению

23:13 В мире Состоялся откровенный и деловой разговор Путина и Трампа – Ушаков

09:14 Происшествия Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвращен ФСБ

15:26 Происшествия Осужден предприниматель за хищение бюджетных средств Москвы выделенных на фортификационные сооружения в ЛНР -УФСБ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru