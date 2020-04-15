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В России     16.04.2020 08:17

В Кремле принято решение о переносе парада 9 мая – СМИ

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Теги:  Парад Победы  коронавирус  перенос 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – В Кремле приняли решение перенести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на другую дату в связи с распространением коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на источники.

О переносе парада президент России Владимир Путин объявит до конца текущей недели.

Новую дату парада пока не определили, если позволит эпидемиологическая обстановка, его проведут в июне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решений о переносе парада пока не принималось, однако в Кремле рассматривают различные варианты.

В России на 15 апреля было зафиксировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. Вылечились 1976 человек, умерли - 198.


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Теги: 
Парад Победы  коронавирус  перенос 

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