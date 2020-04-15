Другие материалы
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В России
16.04.2020, 08:17
В Кремле принято решение о переносе парада 9 мая – СМИ
16 апреля. Mossovetinfo.ru – В Кремле приняли решение перенести парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на другую дату в связи с распространением коронавируса, сообщает РБ...
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В России
15.04.2020, 12:10
С начала года в России заблокировано или удалено 172 ресурса по закону о фейках
15 апреля. Mossovetinfo.ru – С начала 2020 года Роскомнадзор удалил или заблокировал фейковую информацию на 172 сайтах и интернет страницах, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Антон Го...
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В России
15.04.2020, 10:30
В России за сутки зафиксировано 3388 случаев заражения коронавирусом
15 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 3388 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в России зарегис...