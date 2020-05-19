19 мая. Mossovetinfo.ru – Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире передачи «док-ток» на первом канале спрогнозировала, что ситуация с коронавирусом в России к июлю месяцу станет намного лучше.



По мнению Малинниковой, к этому моменту произойдет не только улучшение ситуации с заболеваемостью, но и снятие многих карантинных мер.



Также Малинникова заявила, что уже сейчас в стране видна тенденция к снижению заболеваемости и выразила мнение, что даже возможные новые всплески заболеваемости не станут пиковыми.



«Я предполагаю, что к июлю-месяцу <...> вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - отметила специалист Минздрава.



На 18 мая в России зафиксировано 290 678 случаев заболевания. От коронавируса вылечились 70 209 человек, умерли – 2 836 человек.