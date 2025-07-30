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В России     03.08.2025 08:39

В ночь на 3 августа над Россией сбили 93 украинских беспилотника - Минобороны РФ

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Теги:  СВО  Украина  беспилотники  БПЛА  Минобороны  перехвачены  сбиты  пострадавшие  губернатор 

3 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 3 августа над регионами России уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА), в том числе 60 – над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 2 августа до 05.00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечается в сообщении.

18 БПЛА уничтожены и перехвачены над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской и по одному над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Утром в воскресенье 3 августа над Псковским регионом идёт отражение атаки БПЛА- написал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его информации беспилотник сбит в районе деревни Неёлово в Псковской области. На месте работают оперативные службы.

Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области выросло до четырех, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

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Карта места

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Теги: 
СВО  Украина  беспилотники  БПЛА  Минобороны  перехвачены  сбиты  пострадавшие  губернатор 

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