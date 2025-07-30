В ночь на 3 августа над Россией сбили 93 украинских беспилотника - Минобороны РФ

3 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 3 августа над регионами России уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА), в том числе 60 – над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны России.



«В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 2 августа до 05.00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отмечается в сообщении.



18 БПЛА уничтожены и перехвачены над Воронежской областью, семь — над Белгородской, три — над Брянской, два — над Курской и по одному над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.



Утром в воскресенье 3 августа над Псковским регионом идёт отражение атаки БПЛА- написал губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его информации беспилотник сбит в районе деревни Неёлово в Псковской области. На месте работают оперативные службы.



Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Воронежской области выросло до четырех, полностью разрушен частный дом, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

