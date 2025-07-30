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В России
03.08.2025, 08:39
В ночь на 3 августа над Россией сбили 93 украинских беспилотника - Минобороны РФ
3 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 3 августа над регионами России уничтожены и перехвачены 93 украинских беспило...
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В России
01.08.2025, 15:12
Путин: озвученные год назад условия, цели по перемирию в Украине «остались прежними»
1 августа — Mossovetinfo.ru — Озвученные Президентом России год назад на встрече с руководством МИД российские усло...
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В России
30.07.2025, 08:13
Сильнейшее с 1952 года землетрясение с магнитудой 8,5 произошло на Камчатке 30 июля (сводка)
30 июля — Mossovetinfo.ru — Землетрясение в районе Камчатки произошло 30 июля. В Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН заявил...