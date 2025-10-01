Другие материалы
В России
07.10.2025, 09:11
В ночь на 7 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотника
7 октября — Mossovetinfo.ru — С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинс...
В России
06.10.2025, 09:27
251 украинский БПЛА над регионами России сбили за ночь силы ПВО
6 октября — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинск...
В России
01.10.2025, 10:25
Путин предусмотрел особый порядок продажи федерального имущества в целях безопасности РФ
1 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ О некоторых особенностях реализации им...