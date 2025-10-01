 
Актуальные темы: переговоры
В России     07.10.2025 09:11

В ночь на 7 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотника

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минобороны  ПВО  БПЛА  беспилотники  Россия  Москва  Московская область 

7 октября — Mossovetinfo.ru — С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщает официальный телеграм канал Минобороны.

В сообщении отмечается, что ▫️два беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачено и уничтожено над территорией Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву,

Минувшей ночью над Курской областью уничтожили 62 БПЛА, над Белгородской – 31, над Нижегородской – 30, над Воронежской – 18, над Черным морем – 13, сообщается в телеграм-канале Минобороны.
Над Липецкой области областью перехвачено, уничтожено шесть беспилотников, над Калужской – пять, над Тульской – четыре. По три БПЛА уничтожили над территориями Ростовской, Рязанской областей, по два – над территориями Брянской, Орловской областей и Крымом. Над Вологодской областью - один.

Также Минобороны России утром 7 октября сообщает: «В период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
▫️ 16 – над акваторией Черного моря,
▫️ 6 – над территорией Нижегородской области,
▫️ 3 – над территорией Московского региона».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минобороны  ПВО  БПЛА  беспилотники  Россия  Москва  Московская область 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:11 В России В ночь на 7 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотника

09:27 В России 251 украинский БПЛА над регионами России сбили за ночь силы ПВО

08:31 В мире Руководство Израиля приказало военным прекратить наступление на Газу

13:06 Город (Москва и область) Цветы, украшавшие Москву летом, передали в библиотеки и детские сады в рамках акции

21:23 Мнения Путин призвал быть готовыми «к чему угодно» - клуб «Валдай»

Актуальные материалы

19:54 Город (Москва и область) В Москве приступят к включению отопления в среду, 24 сентября - Собянин

09:41 Город (Москва и область) Многочасовой парад поездов 13 и 14 сентября будет прохладить на Кольцевой линии метро

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru