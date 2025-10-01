В ночь на 7 октября дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотника

7 октября — Mossovetinfo.ru — С 23:00 мск 06.10 до 07:00 мск 07.10 дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, - сообщает официальный телеграм канал Минобороны.



В сообщении отмечается, что ▫️два беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачено и уничтожено над территорией Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву,



Минувшей ночью над Курской областью уничтожили 62 БПЛА, над Белгородской – 31, над Нижегородской – 30, над Воронежской – 18, над Черным морем – 13, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Над Липецкой области областью перехвачено, уничтожено шесть беспилотников, над Калужской – пять, над Тульской – четыре. По три БПЛА уничтожили над территориями Ростовской, Рязанской областей, по два – над территориями Брянской, Орловской областей и Крымом. Над Вологодской областью - один.



Также Минобороны России утром 7 октября сообщает: « В период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▫️ 16 – над акваторией Черного моря,

▫️ 6 – над территорией Нижегородской области,

▫️ 3 – над территорией Московского региона ».