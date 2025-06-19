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В России
30.06.2025, 13:32
В России ограничат доступ к веб-ресурсам пятнадцати СМИ государств Евросоюза – МИД
30 июня — Mossovetinfo.ru — Россия ограничивает доступ на своей территории к веб-ресурсам 15 европейских СМИ, участву...
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В России
20.06.2025, 08:14
Порядка 10 млрд руб в месяц выделяется на помощь жителям курского приграничья
20 июня — Mossovetinfo.ru — Порядка 10 миллиардов рублей ежемесячно выделяется из федерального бюджета на помощь жит...
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В России
19.06.2025, 06:04
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским, но на итоговом документе должна быть легитимная подпись
19 июня — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Вл...