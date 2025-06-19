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В России     30.06.2025 13:32

В России ограничат доступ к веб-ресурсам пятнадцати СМИ государств Евросоюза – МИД

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Теги:  МИД  заявление  Россия  ЕС  Евросоюз  СМИ  информагентства  порталы  информация  ограничения  ответные меры 

30 июня — Mossovetinfo.ru — Россия ограничивает доступ на своей территории к веб-ресурсам 15 европейских СМИ, участвующих в распространении недостоверной информации, сообщается в Заявлении МИД России в связи с ответными мерами на рестрикции ЕС в отношении российских изданий и информканалов.

«В качестве ответной меры на очередные рестрикции Евросоюза в отношении восьми российских изданий и информканалов («Eurasia Daily», «Fondsk», «Lenta», «News Front», «Rubaltic», «South Front», Фонд стратегической культуры, ФГБУ РИЦ «Красная звезда»), принятые в рамках утвержденного Советом ЕС в феврале с.г. так называемого 16-го санкционного «пакета», российской стороной принято решение о введении встречных ограничений доступа с территории Российской Федерации к веб-ресурсам пятнадцати СМИ государств-членов блока, участвующих в распространении недостоверной информации», — говорится в заявлении МИД России.

МИД России отмечает, что «ответственность за подобное развитие событий полностью лежит на Евросоюзе и поддержавших неправомочные решения странах-участницах блока, которые сделали сознательный выбор в пользу раскручивания санкционной спирали в нарушение всех своих международных обязательств в сфере обеспечения плюрализма СМИ и свободы доступа к информации».

Также МИД в своем Заявлении сообщает, что «в случае, если ограничения в отношении отечественных изданий и информканалов будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение в отношении европейских СМИ».

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Теги: 
МИД  заявление  Россия  ЕС  Евросоюз  СМИ  информагентства  порталы  информация  ограничения  ответные меры 

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