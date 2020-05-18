18 мая. Mossovetinfo.ru – В результате заражения коронавирусной инфекций в России скончались 2 836 человек, сообщает оперативный штаб.



На 18 мая в России зафиксировано 290 678 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах страны. Выздоровели 70 209 человек.