17 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 4069 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников в пятницу в эфире телеканала «Россия-24»



Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 007 случаев коронавируса в 85 регионах.