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В России     17.04.2020 10:50

В России за сутки зафиксировано более 4000 случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 4069 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель информационного центра о коронавирусе (ИЦК) Александр Мясников в пятницу в эфире телеканала «Россия-24»

Таким образом, всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 32 007 случаев коронавируса в 85 регионах.


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Теги: 
коронавирус 

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