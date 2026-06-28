09:28 Город (Москва и область) В часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров
09:08 В России В течение ночи на 6 июля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских БПЛА самолетного типа - МО05 Июля
02:35 В мире Путин лично в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США – Ушаков
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Режим работы станции метро «Парк культуры» временно изменится с 6 июля
ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам и инфраструктуре в Киеве и ряде областей
Путин и Трамп «затронули и тему украинского урегулирования»
Глава МИД РФ поздравил народ США с 250-летием независимости
Всего ночью над российскими регионами уничтожено 389 украинских БПЛА - МО
Татаринов: Это позорное заявление унижает весь наш народ, наших парней, воюющих на СВО
За ночь Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО шести БПЛА, летевших на Москву
Также вступил в силу приговор участникам орггруппы за госизмену сообщил ЦОС ФСБ
Также ВС РФ в ответ на украинские террористические атаки нанесли массированный удар - Минобороны
Собянин: 55 БПЛА летевших на Москву сбиты силами ПВО с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня
Также поручено усилить мониторинг цен, запасов и логистики
Путин: Избирательный процесс – это проверка на прочность нашей политической системы, исключительно важный этап для дальнейшего развития страны
02:35 В мире Путин лично в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США – Ушаков
13:08 Мнения Сказанная (Матвейчевым) глупость делает предстоящие выборы интересными - Татаринов
16:58 Общество Путин: западные элиты используют киевский режим как таран в борьбе с Россией
09:52 Мнения В СПЧ назвали удаление приложений VK из App Store цифровым ГУЛАГом
08:42 Происшествия Одним из дронов повреждён объект МНПЗ - Собянин
16:51 Власть Глава ЦИК России предупредила, что во время выборов в регионах возможны ограничения интернета