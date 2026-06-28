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Лента новостей

06 Июля

09:28 Город (Москва и область) В часы пик станция «Парк культуры» Кольцевой линии метро будет работать только на выход пассажиров

09:08 В России В течение ночи на 6 июля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских БПЛА самолетного типа - МО

05 Июля

02:35 В мире Путин лично в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США – Ушаков

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Актуальные материалы

02:35 В мире Путин лично в телефонном разговоре поздравил Трампа с Днем независимости США – Ушаков

13:08 Мнения Сказанная (Матвейчевым) глупость делает предстоящие выборы интересными - Татаринов

16:58 Общество Путин: западные элиты используют киевский режим как таран в борьбе с Россией

09:52 Мнения В СПЧ назвали удаление приложений VK из App Store цифровым ГУЛАГом

08:42 Происшествия Одним из дронов повреждён объект МНПЗ - Собянин

16:51 Власть Глава ЦИК России предупредила, что во время выборов в регионах возможны ограничения интернета

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