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В России     20.08.2024 18:34

В Вооруженных силах РФ созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» - Минобороны РФ

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Теги:  Белгород  Курск  Брянск  Минобороны  Белоусов  Евкуров  Координационный совет 

20 августа — Mossovetinfo.ru — В Вооруженных силах РФ созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск». Об этом сообщили в Минобороны РФ. За их работу в министерстве отвечает координационный совет по военной безопасности приграничья Курской, Брянской и Белгородской областей.

Под руководством Министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Андрей Белоусов отметил, что определены зоны ответственности каждого члена Координационного совета от Минобороны. Заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

Глава российского военного ведомства отметил, что на сегодняшний день налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трех субъектах Российской Федерации – и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны.

Также в ведомстве отметили, что решены проблемы по поставке в Белгородскую область дронов, генераторов, квадроциклов, тепловизоров и прицелов. Получение радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия БПЛА для Брянской области на контроле, они поступят туда завтра.

Работа ведется в круглосуточном режиме, поступающие из регионов запросы отрабатываются в суточный срок.

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Теги: 
Белгород  Курск  Брянск  Минобороны  Белоусов  Евкуров  Координационный совет 

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