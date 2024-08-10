Другие материалы
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В России
20.08.2024, 18:34
В Вооруженных силах РФ созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск» - Минобороны РФ
20 августа — Mossovetinfo.ru — В Вооруженных силах РФ созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск». Об эт...
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В России
18.08.2024, 10:35
28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств состоится в Москве
18 августа — 28-е заседание Китайско-российской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств пр...
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В России
10.08.2024, 10:04
В трех регионах России введен режим контртеррористической операции
10 августа — Mossovetinfo.ru — В ночь на 10 августа в трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях...