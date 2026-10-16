08:09 В России ВС РФ с 04:00 мск прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины
Режим тишины ввели в связи с подготовкой к гуманитарной операции у Алешек – МО РФ
Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на отметке 14%
Презентация состоится на третьем саммите Россия-Африка 28–29 октября
Собянин: 163 беспилотника нейтрализованы на подлeте к Москве в ночь на 22 октября.
Уиткофф: создался необходимый задел, для того чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте
Банк ДОМ.РФ поднял ставки по рыночной ипотеке на 0,5 процентных пункта
Решения по изменению кадрового состава кабмина приняты по итогам встречи Путина с Мишустиным
Владимир Путин провёл рабочую встречу с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным
Силами ПВО сбиты 75 БПЛА, летевших на Москву – Собянин, 17.10.26 06:46 мск
Президент США приостановил предусмотренные новым законом меры против РФ до следующего распоряжения
Московский институт психоанализа и «Московское долголетие» запускают новый поток проекта и обновленную программу
Собянин сообщил о нейтрализации уже 94 БПЛА, летевших к столице – mos.ru
07:10 В мире Трамп отказался от применения санкций в отношении России по закону Грэма на неопределенное время
12:31 В мире РФ готова поставить в США 800 тыс. тонн дизеля в октябре - ноябре
08:29 Город (Москва и область) Подмосковье: силами ПВО уничтожены и подавлены 185 БПЛА, есть раненые, погибший
14:32 Власть Центризбирком передал 57 вакантных мандатов депутатов Госдумы - СПИСОК
16:07 Власть СПИСОК 450 избранных депутатов в Госдуму 9-го созыва
08:26 В мире Россия не будет делать паузы в СВО для проведения переговоров по Украине - Лавров