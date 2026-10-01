ВС РФ сбили 4 ракеты «Фламинго» и 69 БПЛА в ходе атаки ВСУ на нефтезавод в Рязани - МО РФ

15 октября — Mossovetinfo.ru — Вооруженные силы РФ уничтожили четыре ракеты «Фламинго» и 69 беспилотников в ходе атаки ВСУ на нефтезавод в Рязани, возгорание произошло на территории НПЗ в Рязани из-за падения обломков БПЛА, сообщило в четверг 15 октября Минобороны России.



«В результате падения обломков БПЛА на территории НПЗ произошло возгорание», - сообщило МО РФ.



Также сообщается, что в течение прошедшей ночи киевский режим предпринял попытку массированной атаки по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рязани.



«Зенитными ракетными войсками, истребительной и армейской авиацией, мобильными огневыми группами перехвачены и уничтожены 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 69 БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении Минобороны.



Также, по предварительной информации, пострадавших нет.



Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.