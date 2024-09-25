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В России     03.10.2024 17:18

ВС России освободили Угледар

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Теги:  Россия  ДНР  Угладар  освобождение  Минобороны 

3 октября — Mossovetinfo.ru — Российские военные установили контроль над Угледаром. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», - сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России.

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Теги: 
Россия  ДНР  Угладар  освобождение  Минобороны 

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