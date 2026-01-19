12:21 В России ВС России ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины в ночь на 24 января23 Января
14:02 Происшествия «Портрет преступника» в Москве составила прокуратура на основе статданных 2025 года
13:23 Город (Москва и область) Температура по Московской области может опуститься до минус 28 градусов - синоптик
10:23 Общество Автокредитование в 2025 г. сократилось на 20% - ОКБ
10:03 В мире Ушаков: Переговоры Путина и представителей Трампа были во всех смыслах полезны
Минобороны: Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены
За 2025 год выявлена более 31 тысяча лиц, совершивших преступления на территории Москвы
Пик похолодания придется на воскресенье, в Москве ночью около минус 20
В течение 2025 года россияне оформили в банках 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб
- 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трёхсторонней рабочей группы по вопросам безопасности - вопросы дальнейшего развития двухсторонних российско-американских отношений обсуждались в концептуальном плане
Для обеспечения России эффективной электронной компонентной базой в России созданы определённые заделы, - Президент.
Представители США прибудут для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования
Семь из них – с реальным лишением свободы
В Давосе состоялась встреча Дмитриева со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом
Милейко лишен звания генерал-лейтенанта запаса
Выход на высший уровень G5 произойдет в течение одного-двух часов
В Госдуму внесен законопроект о защите от «эффекта Долиной»
21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии
15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам
19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков
10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса
08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные
15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США