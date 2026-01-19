 
24 Января

12:21 В России ВС России ударили высокоточным оружием по объектам ВПК Украины в ночь на 24 января

23 Января

14:02 Происшествия «Портрет преступника» в Москве составила прокуратура на основе статданных 2025 года

13:23 Город (Москва и область) Температура по Московской области может опуститься до минус 28 градусов - синоптик

10:23 Общество Автокредитование в 2025 г. сократилось на 20% - ОКБ

10:03 В мире Ушаков: Переговоры Путина и представителей Трампа были во всех смыслах полезны

21:35 Другое США вводят пошлины против 8 стран Северной Европы из-за Гренландии

15:25 Общество Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам

19:51 В мире Трамп «шокирован и возмущен» атакой БПЛА ВСУ на резиденцию Путина – Ушаков

10:40 В мире Встреча Трампа и Зеленского во Флориде не принесла прогресса

08:32 Город (Москва и область) 430 инструкций mos.ru помогут спланировать новогодние выходные

15:08 В мире Путин заявил о готовности к «непростым решениям», компромиссам по мирному плану Трампа, США

