Другие материалы
В России
01.09.2025, 07:25
Вступил в силу Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
1 сентября — Mossovetinfo.ru — В России вступил в силу закон об ответственности за умышленный поиск в интернете экст...
В России
11.08.2025, 09:26
Приоритетным направлением нацпрограммы «Цифровая экономика» была цифровизация госуправления - Максут Шадаев
11 августа — Mossovetinfo.ru — «Приоритетным направлением нацпрограммы «Цифровая экономика» была цифровизация гос...
В России
06.08.2025, 10:34
Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву для проведения важнейших переговоров
6 августа — Mossovetinfo.ru — Специальный посланник США Стив Уиткофф прибыл в Москву в среду, 6 августа, утром и был в...