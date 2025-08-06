 
Актуальные темы: переговоры
В России     01.09.2025

Вступил в силу Закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

1 сентября — Mossovetinfo.ru — В России вступил в силу закон об ответственности за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов.

«Вводится ответственность за целенаправленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов из специального списка и получение доступа к ним, в том числе через VPN-сервисы. Нарушение повлечет административный штраф в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей», - сообщает сайт Госдумы.

Также устанавливаются штрафы за:
- распространение рекламы VPN-сервисов
- незаконную передачу абонентского номера телефонной связи другому лицу
- неправомерную передачу данных для регистрации и авторизации пользователя другому лицу

Также в России вступили в силу нормы о запрете иноагентам заниматься образованием россиян вне зависимости от возраста обучаемых.

Также с 1 сентября запрещается распространять рекламу на информресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной. Также это касается площадок, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством. Ответственность за нарушение предусмотрена для рекламодателя и рекламораспространителя.

