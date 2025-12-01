Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в РФ уже есть – ЦБ

11 декабря — Mossovetinfo.ru — Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в России уже есть, операции с ней будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий, - заявил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.



Предполагается, что операции с криптовалютой будут совершаться в основном через действующих участников рынка на базе существующих лицензий. Мы считаем, что у нас есть вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой. Надо подумать, введем ли мы отдельную категорию криптообменников. Только у них, возможно, пойдет речь о новой лицензии, но это надо обсуждать, - рассказал Чистюхин.



Также регулятор отказался от проведения эксперимента в этой сфере в пользу прямого регулирования рынка криптовалют в России и нужно будет вносить изменения в законы: о цифровых финансовых активах, о рынке ценных бумаг, в банковское законодательство.



Необходимо не только создать правила, как и через кого проходят операции с криптовалютой, но и установить жесткие ограничения и запреты. Все, что будет проходить вне этого контура, будет считаться нелегальной деятельностью, - пояснил Чистюхин.