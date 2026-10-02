За ночь, 16 октября, над регионами РФ сбиты 644 украинских БПЛА – МО РФ

16 октября — Mossovetinfo.ru — Силами ПВО с 20:00 15 октября до 08:00 16 октября перехвачены и уничтожены над регионами РФ 644 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.



"В течение прошедшей ночи (с 20:00 15 октября до 08:00 16 октября) дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря", - сообщили в Минобороны.



Собянин сообщил о нейтрализации уже 94 БПЛА, летевших к столице (с начала суток – ред) – mos.ru



Режим воздушной угрозы из-за БПЛА и ракетной опасности вводился с начала суток в Центральном, Южном, Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах, затронув 39 регионов России, следует из подсчетов ТАСС, о чем сообщило агентство.



В связи с действовавшими временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах московского авиационного узла 16 октября авиакомпании вынужденно корректируют расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов была направлена на запасные аэродромы.