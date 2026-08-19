 
Актуальные темы: переговоры Госдума-2026
В России     26.08.2026 08:03

За ночь на 26 августа в регионах России сбили 426 украинских беспилотников

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ПВО  СВО  Минобороны  Россия  регионы  БПЛА  беспилотники  Собянин  Москва 

26 августа — Mossovetinfo.ru — Подразделения ПВО сбили в регионах России в ночь на 26 августа 426 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 25 августа до 07:00 мск 26 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым», - говорится в сообщении.

Ночью 26 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили десять БПЛА, летевших на Москву.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ПВО  СВО  Минобороны  Россия  регионы  БПЛА  беспилотники  Собянин  Москва 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:03 В России За ночь на 26 августа в регионах России сбили 426 украинских беспилотников

13:18 Власть Кремль объяснил необходимость указа Путина о временном управлении - РБК

21:34 Город (Москва и область) Собянин и Чернышенко дали старт строительству нового образовательного комплекса МГТУ «Станкин» в Коммунарке

20:05 Власть Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры

13:32 Город (Москва и область) 493 беспилотника уничтожены на подлете к Москве силами ПВО за неделю - Собянин

Актуальные материалы

20:05 Власть Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры

13:06 Город (Москва и область) Тоннель эскалатора начали строить на станции «Достоевская» метро Москвы

21:20 Город (Москва и область) Три человека погибли при взрыве у кафе на Кудринской площади – полиция (ОБНОВЛЕНО, НАК)

09:12 Происшествия ФСБ: создатель Telegram Дуров объявлен в розыск за содействие терроризму

06:12 Город (Москва и область) От атак БПЛА повреждены дома в Подмосковье - губернатор

12:13 Город (Москва и область) Жалоба с участием Архнадзора по защите культурного наследия подана в Верховный суд

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru