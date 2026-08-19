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В России
26.08.2026, 08:03
За ночь на 26 августа в регионах России сбили 426 украинских беспилотников
26 августа — Mossovetinfo.ru — Подразделения ПВО сбили в регионах России в ночь на 26 августа 426 украинских беспилотни...
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В России
21.08.2026, 08:59
325 БПЛА уничтожила ПВО в ночь на 21 августа - Минобороны
21 августа — Mossovetinfo.ru — Ночью на 21 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 325 украинских БП...
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В России
19.08.2026, 09:40
Средства ПВО РФ за ночь на 19 августа сбили 453 украинских беспилотника - МО
19 августа — Mossovetinfo.ru — Российские средства ПВО в течение ночи на 19 августа перехватили и уничтожили над р...