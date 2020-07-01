За поправки в Конституцию РФ проголосовали 72,29% избирателей - первые данные ЦИК

1 июля. Mossovetninfo.ru – За внесение изменений в Конституцию проголосовали 72,29% избирателей, следует из данных ЦИК после обработки 0,79% протоколов.



Голосование по Конституции проходит по всей России с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени.