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В России     01.07.2020 14:58

За поправки в Конституцию РФ проголосовали 72,29% избирателей - первые данные ЦИК

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Теги:  Конституция  Конституция РФ  голосование  ЦИК 

1 июля. Mossovetninfo.ru – За внесение изменений в Конституцию проголосовали 72,29% избирателей, следует из данных ЦИК после обработки 0,79% протоколов.

Голосование по Конституции проходит по всей России с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки закрываются в 20:00 по местному времени.

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Теги: 
Конституция  Конституция РФ  голосование  ЦИК 

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