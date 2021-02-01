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Власть     01.02.2021 11:09

Генпрокуратура поддержит замену Навальному условного срока на реальный

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Теги:  Алексей Навальный  Генпрокуратура 

1 февраля. Mossovetinfo.ru – Генеральная прокуратура поддержит в суде представление московского УФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, сообщает «Интерфакс».

По мнению прокуратуры противоправное поведение Навального дало основания ФСИН потребовать изменения Навальному условного срока на реальный, представление ФСИН признано законным и обоснованным. Свою позицию Генпрокуратура готова отстаивать в ходе суда.

12 января ФСИН обратилась в суд с требованием заменить Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В 2014 году Навальный был осужден на 3,5 года условно за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет.

17 января Навальный, который вернулся после лечение из Германии, был задержан в аэропорту Шерметьево по представлению УФСИН. УФСИН потребовал задержать Навального так как он с 29 декабря находился в розыске в связи «с многократными нарушениями испытательного срока». 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток.


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Теги: 
Алексей Навальный  Генпрокуратура 

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