Глава ЦИК Памфилова рассказала о вызовах избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 2026 года

18 февраля — Mossovetinfo.ru — Председатель ЦИК России Элла Памфилова во вторник, в итоговый день образовательной программы «Основы российской государственности», выступила для сотрудников крупнейших российских компаний, который прошел в Национальном центре «Россия» при поддержке Народного фронта. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦИК



В своем выступлении Элла Памфилова подчеркнула, что за последнее десятилетие в России удалось сформировать устойчивую и при этом динамичную избирательную систему, объединившую сообщество избирательных комиссий как уникальный общественно-государственный институт.



«Когда в 2024 году мы проводили исторические выборы Президента России, которые были, на самом деле, больше, чем просто выборы, избирательная система была максимально мобилизована на решение беспрецедентных по сложности задач, и она с ними справилась. Предстоящие выборы в Государственную Думу, скорее всего, будут не менее, а, может быть, еще и более сложными. И от того, как мы их проведем, во многом будет зависеть, станет ли наша Страна еще сильнее, приближая нашу неотвратимую Победу», — отметила Председатель ЦИК России.



Общее число слушателей программы «Основы российской государственности» — более 1500 человек из 88 субъектов Российской Федерации, включая столичный регион, промышленные центры и воссоединенные регионы. В программе корпоративного обучения приняли участие 47 крупнейших российских компаний из ключевых отраслей экономики.



Мероприятие состоялось в формате пленарной дискуссии, в которой приняли участие представители высших органов государственной власти и экспертного сообщества. В итоговый день были рассмотрены вопросы взаимодействия бизнеса и государства, а также роль корпоративного сектора в обеспечении прозрачности и легитимности избирательного процесса.



Ранее, в понедельник 16 февраля, на заседании Центральной избирательной комиссии был рассмотрен вопрос о проведении общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» версии 2.0 на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и совмещенных с ними выборах. 10 марта 2026 года планируется завершить подготовительную работу, а затем до 15 мая 2026 года в два этапа провести контрольные мероприятия.