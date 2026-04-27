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Власть     15.06.2026 16:51

Глава ЦИК России предупредила, что во время выборов в регионах возможны ограничения интернета

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Теги:  ЕДГ-2026  Госдума  Госдума-2026  выборы  ЦИК  Памфилова  интернет  безопасность 

15 июня — Mossovetinfo.ru — Во время выборов в ЕДГ-2026 в регионах возможны ограничения интернета, избирательная система должна «уметь работать буквально в пещерных условиях», результаты выборов станут «одной из точек стабильности и укрепления современной России», заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, чьи слова распространила пресс-служба комиссии в своих официальных информканалах.

«Как известно, наше кредо – это традиции и новации. Несмотря на кажущийся парадокс: с одной стороны, применяем самые современные технологии, а с другой стороны, мы должны уметь работать буквально в пещерных условиях – это сочетание, которое демонстрирует способность системы проводить выборы в любых обстоятельствах. И с учетом новых вызовов мы рассчитываем провести избирательную кампанию так, чтобы результаты выборов стали одной из точек стабильности и укрепления современной России, вкладом в копилку нашей грядущей Победы – такова наша основная задача», - сказала Памфилова на совещании ЦИК России с комитетом Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном выборам в 2026 году.

«Глава ЦИК России предупредила, что во время выборов в регионах возможны ограничения интернета:
В связи с участившимися вражескими налетами, у нас объективно могут возникать проблемы с интернетом и с разными видами связи. И я считаю, что в подобных случаях не стоит роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: как ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью, с интернетом могут возникать в интересах обеспечения безопасности. Но и в таких условиях мы тоже научились проводить выборы, в том числе, и дистанционное электронное голосование. Оно будет. И мы предусмотрели дополнительные коллективные точки Wi-Fi и другие дополнительные меры для обеспечения голосования избирателей», - также отмечается в сообщении.

На текущей неделе, в соответствии с законом, Президент России Владимир Путин объявит о проведении выборов в Государственную Думу нового созыва. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, на которых будут замещаться 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

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Теги: 
ЕДГ-2026  Госдума  Госдума-2026  выборы  ЦИК  Памфилова  интернет  безопасность 

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