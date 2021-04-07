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Власть     07.04.2021 22:02

Госдума приняла закон об участии иностранных агентов в выборах

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Теги:  Госдума  законы  выборы  иностранные агенты 

7 апреля. Mossovetinfo.ru —  Госдума на своем заседании в среду, 7 апреля, приняла закон об участии в выборах физических лиц, исполняющих функции иностранных агентов или связанных с организациями, признанными иностранными агентами.

Согласно закону, если кандидат, который идет на выборы, исполняет функции иностранного агента или связан с организациями признанными иностранными агентами, информация об этом должна быть размещена в заявлении о согласии баллотироваться, в агитационных материалах и подписных листах. Кроме того, данная информация должна быть также указана в избирательных бюллетенях, а также на информационных стендах, расположенных в помещениях участковых избирательных комиссий.

При этом уточняется, что кандидат, выполняющий функции иностранного агента, это человек, включенный в список иностранных агентов Минюстом и (или) информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

При этом уточняется, что кандидат может не исполнять функции иностранного агента, но если в течение последних двух лет перед выборами он входил в состав органов управления организации-иноагента, является учредителем или руководителем такой организации, или сотрудником иностранного СМИ, признанного иноагентом, он также считается иностранным агентом.

Сведения о кандидате - иностранном агенте должны быть также указаны в подписном листе, если такой кандидат имеется в списке избирательного объединения. Также закон обязывает партии указывать сведения о таких кандидатах в агитационных материалах партии. Данная информация должна быть ясно видимой и занимать не менее 15% площади агитационного материала.

Если такой кандидат принимает участие в агитационном мероприятии, информация об участии иностранного агента должна быть озвучена перед его выступлением.

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Теги: 
Госдума  законы  выборы  иностранные агенты 

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