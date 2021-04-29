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Власть     29.04.2021 17:18

МИД РФ о призывах Зеленского изменить минские соглашения: Киеву следует не усугублять ситуацию

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Теги:  Мария Захарова  МИД РФ  Украина  Донбасс  минские соглашения 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном изменении минских соглашений.

«Российская сторона полагает, что важно не усугублять ситуацию, что делает Киев, а взяться за честное и добросовестное выполнение минских договоренностей, обязательств, в том числе, по прямому диалогу между Донецком и Луганском», - приводит слова Захаровой РИА Новости.

Захарова также прокомментировала заявление Зеленского о возможности создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации на Украине, параллельно Нормандскому формату.

По словам Захаровой, такое заявление, прозвучавшее от самого президента Украины, является свидетельством того, что Киев намерен отказаться от реализации минских соглашений и это является официальной позицией Украины.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что минский переговорный процесс и так фактически заблокирован саботажем украинской стороны, а при отказе Киева выполнять соглашения в том виде, в котором они были зафиксированы, рассчитывать на урегулирование на Донбассе не приходится.

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Теги: 
Мария Захарова  МИД РФ  Украина  Донбасс  минские соглашения 

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