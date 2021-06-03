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Власть     03.06.2021 18:05

Минпромторг рассмотрит идею создания в ресторанах зон для вакцинировавшихся от COVID-10

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Теги:  Минпромторг  коронавирус  COVID-19  рестораны  прививки 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Минпромторг намерен рассмотреть идею о создании в кафе и ресторанах специальных зон, для посетителей, сделавших прививку от коронавируса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

«Я задам этот вопрос, специально соберу коллег, может быть, на ВКС в ближайшее время и с ними пообсуждаем эту тему», - заявил Евтухов.

По мнению замглавы Минпромторга идея создания специальных зон для вакцинировавшихся посетителей найдет отклик у рестораторов, а те из них, кто организуют такие зоны, получат конкурентное преимущество.

С предложением создать в ресторанах специальные зоны для посетителей, привившихся от коронавируса, ранее выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Теги: 
Минпромторг  коронавирус  COVID-19  рестораны  прививки 

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