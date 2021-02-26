Другие материалы
-
Власть
01.03.2021, 13:01
Песков ответил на вопрос об установке мемориала памяти Бориса Немцова в Москве
1 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об установке памятника Борису Немцову на месте его гибели является прерогативой московских властей. ...
-
Власть
01.03.2021, 09:49
Вступил в силу закон о штрафах для физлиц и НКО, признанными иноагентами
1 марта. Mossovetinfo.ru – С 1 марта вступил в силу закон о штрафах за нарушения в деятельности физических лиц и некоммерческих организаций (НКО), признанных иностранными агентами. С 1 марта вст...
-
Власть
26.02.2021, 14:33
В Кремле прокомментировали возможность введения в ЕС паспортов вакцинации
26 февраля. Mossovetinfo.ru – Если страны Евросоюза введут сертификаты вакцинации от коронавируса, это станет предметом для консультаций, а также глубокого анализа, заявил пресс-секретарь российского ...