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Власть     01.03.2021 13:01

Песков ответил на вопрос об установке мемориала памяти Бориса Немцова в Москве

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Теги:  Дмитрий Песков  Борис Немцов  мемориал 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об установке памятника Борису Немцову на месте его гибели является прерогативой московских властей.

«Вопрос мемориала на мосту, конечно, нужно решать городу, это опять же прерогатива города», - приводит слова Пескова ТАСС.

Песков также заявил, что в Кремле понимают, что нашлось достаточно много людей, которые захотели почтить память Немцова в день его гибели 27 февраля.

27 февраля 2015 года политик Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля.

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Карта места

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Теги: 
Дмитрий Песков  Борис Немцов  мемориал 

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