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Власть     28.04.2018 19:23

Правительство России готово направить законодателям предложения по повышению пенсионного возраста

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Теги:  Россия  Медведев  пенсии  возраст  повышение  Путин  эксперты 

28 апреля. Mossovetinfo.ru - - Экспертные обсуждения о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65 лет, российские власти готовы перевести на законодательный уровень. Об этом в интервью в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», - сказал Медведев.

По словам премьера, решение по этому поводу из-за трудностей в экономике принимать придется. «Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать. Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны — не создать отрицательных настроений среди людей»,— сказал Медведев.

Напомним, что 11 апреля нынешнего года, после выступления с отчетом о работе правительства в Госдуме, Медведев сказал, что решение вопроса о повышении пенсионного возраста в России назрело – «вопрос нужно обсуждать и нужно определяться».

Также 15 июня 2017 года во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин сказал, что решения о повышении пенсионного возраста на данный момент нет, но этот вопрос обсуждается.
«Некоторые эксперты полагают, что без этого нам не обойтись. Они ссылаются на опыт соседних государств. К этому нужно относиться очень аккуратно», - сказал Путин.


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Теги: 
Россия  Медведев  пенсии  возраст  повышение  Путин  эксперты 

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