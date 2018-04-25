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Власть
28.04.2018, 19:23
Правительство России готово направить законодателям предложения по повышению пенсионного возраста
28 апреля. Mossovetinfo.ru - - Экспертные обсуждения о повышении пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин – до 65 лет, российские власти готовы перевести на законодательный уровень. Об ...
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Власть
27.04.2018, 16:55
Собянин подписал закон о внесении изменений в избирательный кодекс Москвы
27 апреля. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы». Документ опубликован на...
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Власть
25.04.2018, 17:21
Мосгордума утвердила поправки в избирательный кодекс столицы
25 апреля. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума приняла в среду в окончательном чтении поправки в избирательный кодекс Москвы. Поправками вводится «мобильный избиратель» на выборах мэ...