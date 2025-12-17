Путин на встрече с Генпрокурором призвал всё сделать для защиты прав и законных интересов граждан

23 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на встрече с Генпрокурором РФ призвал всё сделать для защиты прав и законных интересов граждан, - сообщает сайт Кремля. Сообщается, что в ходе встречи в Кремле обсуждались приоритетные задачи надзорного ведомства на текущий период.



Отмечая во вступительном слове на встрече важность работы Генпрокуратуры, Президент сказал, что это ведомство «одно из важнейших звеньев в системе вообще государственного управления. Необходимо всё сделать для того, чтобы права, законные интересы граждан были соблюдены в полном объёме, – задача очень важная. Много других задач».



Фото: сайт Кремля

