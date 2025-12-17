 
Актуальные темы: переговоры
Власть     23.12.2025 15:51

Путин на встрече с Генпрокурором призвал всё сделать для защиты прав и законных интересов граждан

Теги:  Путин  Кремль  встреча  Генпрокурор  Гуцан  граждане  права  интересы  защита 

23 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин на встрече с Генпрокурором РФ призвал всё сделать для защиты прав и законных интересов граждан, - сообщает сайт Кремля. Сообщается, что в ходе встречи в Кремле обсуждались приоритетные задачи надзорного ведомства на текущий период.

Отмечая во вступительном слове на встрече важность работы Генпрокуратуры, Президент сказал, что это ведомство «одно из важнейших звеньев в системе вообще государственного управления. Необходимо всё сделать для того, чтобы права, законные интересы граждан были соблюдены в полном объёме, – задача очень важная. Много других задач».

Фото:  сайт Кремля

Путин  Кремль  встреча  Генпрокурор  Гуцан  граждане  права  интересы  защита 

