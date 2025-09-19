Путин назначил Гуцана Генеральным прокурором России после проведенных консультаций с Советом Федерации

24 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин после проведенных в среду консультаций с Советом Федерации назначил Александра Гуцана Генеральным прокурором России.



«Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в Указе Президента РФ.



Ранее в среду Совет Федерации в ходе пленарного заседания провёл консультации по представленной Президентом Российской Федерации кандидатуре Александра Гуцана на должность Генерального прокурора Российской Федерации и признал консультации состоявшимися.



После назначения Генпрокурором Александр Гуцан на заседании в Совете Федерации принес присягу и поставил подпись под ее текстом.

«Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства», - сказал он.



Срок полномочий генерального прокурора России составляет пять лет.



До назначения на должность генпрокурора Гуцан был полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, до этого он был заместителем генерального прокурора РФ.