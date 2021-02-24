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Власть     24.02.2021 11:11

Путин подписал закон о штрафах для физлиц и НКО, признанными иноагентами

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Теги:  Владимир Путин  законы  иностранные агенты  штрафы 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения в деятельности физических лиц и некоммерческих организаций (НКО), признанных иностранными агентами, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 16 февраля. Согласно закону, Кодекс об административных правонарушениях будет дополнен статьями о штрафах, за нарушение порядка деятельности незарегистрированных некоммерческих организаций, которые принимают участие в политической деятельности и финансируются из-за рубежа.

Кроме того, будут введены штрафы за упоминание иноагентов без упоминания их статуса, как в СМИ, так и в интернете. Граждане за такое нарушение могут быть оштрафованы на 2 – 2,5 тысячи рублей, должностные лица - на сумму от 4 до 5 тысяч рублей, юридические лица - на сумму от 40 до 50 тысяч рублей. Такие же штрафы предусмотрены за публикацию и распространение материалов, производимых иноагентами, без упоминания их статуса.

Если иноагенты будут публиковать или распространять материалы без указания своего статуса, штраф для должностных лиц составит от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой.

Для НКО, которые будут действовать на средства из-за рубежа, но не зарегистрируются как иностранный агент, штраф может составить до 5 миллионов рублей.

Новый закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.

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Теги: 
Владимир Путин  законы  иностранные агенты  штрафы 

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