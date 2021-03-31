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Власть     31.03.2021 10:19

Путин разъяснил Меркель и Макрону ситуацию с Навальным

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Теги:  Владимир Путин  Эммануэль Макрон  Ангела Меркель  Алексей Навальный  переговоры 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых разъяснил им ситуацию с Алексеем Навальным, сообщается на официальном сайте Кремля.

Переговоры прошли во вторник, в формате видеоконференции. Вопрос о Навальном в ходе переговоров был поднят немецкой и французской стороной. Российским президентом «были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».

Также главы трех стран обсудили вопросы урегулирования на Украине, вопросы борьбы с пандемией коронавируса, ситуацию в Ливии и Сирии, обстановку в Белоруссии, отношения между Россией и Евросоюзом.

В начале февраля суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше» за многочисленные нарушения правил испытательного срока. В конце февраля Навальный был этапирован в колонию. Срок Навальный отбывает в Покровской исправительной колонии №2.

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Теги: 
Владимир Путин  Эммануэль Макрон  Ангела Меркель  Алексей Навальный  переговоры 

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