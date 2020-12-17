17 декабря. Mossovetinfo.ru - Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии коронавируса, заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин.



Однако российская система показала свою способность оперативно реагировать на возникающие проблемы и в итоге оказалась более эффективна, чем многие другие.



Путин отметил, что за короткий срок в России развернули 227 тысяч коек для заболевших, были построены десятки медцентров. Были быстро перепрофилированы часть имеющихся медучреждений, налажен выпуск медицинских масок, который вырос в 20 раз, а также других средств индивидуальной защиты.



Была налажена система тестирования, в итоге России входит в тройку стран, в которых производится наибольшее количество тестов на коронавирус.



Вдвое увеличено производство необходимых лекарств. При этом, в некоторых регионах по-прежнему ощущается их нехватка, однако это проблемы логистики, а промышленность в целом справилась с задачей.



Наконец, Россия первой в мире начала производить вакцину от коронавируса, которая показала свою высокую эффективность.



Президент также заявил, что с 1 января 2021 года начнется реформа первичного звена здравоохранения, которая призвана обеспечить стопроцентную доступность медицинской помощи всем россиянам. Для проведения реформы будут задействованы все ресурсы, которые планировались.