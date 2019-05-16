16 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию с вывозом мусора в другие регионы, об этом Путин сообщил на медиафоруме Общероссийского народного фронта.



«Я обязательно поговорю и с руководителем Архангельской области, и с Сергеем Семеновичем Собяниным. Они не могут решать это келейно и не спрашивая мнение людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов», - приводит слова Путина ТАСС.



Президент заявил, что решения о создании новых мусорных полигонов в регионах не должны идти во вред людям и создавать новые проблема, а также отметил, что не понимает, зачем создавать такие полигоны поблизости от населенных пунктов.



Правительство Архангельской области объявило о намерении создать мусорный полигон в районе станции Шиес. Под создание полигона, который власти назвали «Экотехнопарк «Шиес», уже вырублено несколько гектаров леса. Однако жители Архангельска, Северодвинска и населенных пунктов республики Коми с октября 2018 года активно протестуют против создания в регионе гигантской свалки, а в апреле 2019 года жители поселка Урдома, который находится в 35 километрах от будущего полигона, перекрыли дорогу, ведущую на станцию Шиес. В результате было принято решение с 15 июня приостановить строительство полигона.

