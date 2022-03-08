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Власть     08.03.2022 11:26

Путин: «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу»

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Теги:  Путин  8 марта  поздравление  Украина  спецоперация  семьи  поддержка 

8 марта. Mossovetinfo.ru - Владимир Путин поздравил женщин России с праздником – Международным женским днём. Текст и видеообращение в полночь опубликованы на сайте Кремля, транслировались в СМИ.

Путин обратился «к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции». Президент отметил, что они «могут гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна».

Президент России подчеркнул, что «в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу». Также, по словам Президента России,- «не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса».

Путин отметил, что сегодня звучат слова восхищения и благодарности женщинам за их «верность, надёжность и поддержку в любых испытаниях».

Также Президент сказал, что считает необходимым принять новое решение и осуществлять с мая нынешнего года выплаты для всех семей с невысокими доходами на детей от восьми до 16 лет включительно.

Фото: сайт Кремля - Управление пресс-службы и информации Президента

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Теги: 
Путин  8 марта  поздравление  Украина  спецоперация  семьи  поддержка 

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