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Власть     04.09.2026 10:18

Путин в дискуссии на ВЭФ ответил на вопрос о «выдавливании» в Москве детей из 10-х–11-х классов школ

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Теги:  Путин  ВЭФ  форум  образование  принципы  10-й  11-й  класс  выдавливание  школьники  доступ  Собянин  Миронов  Кравцов  власть  эффективность 

4 сентября — Mossovetinfo.ru — Во время дискуссии на Пленарном заседании ХI Восточного экономического форума (Владивосток), в которой принял участие президент России Владимир Путин, был затронут вопрос о том, что в Москве из 10-х–11-х классов «выдавливают» детей из школ. Владимир Путин сказал, что если это так, то это не правильно, и пообещал поговорить с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Путин заявил, что насильно «выдавливать» детей из 10-х классов нельзя, это вопрос добровольного выбора, и также отметил, что следует создавать условия подготовки нужных экономике специалистов.

Ранее тему «выдавливания» из старших классов неоднократно поднимал лидер Справедливой России Сергей Миронов, темой занимается и Генпрокуратура. После дискуссии о «выдавливании» на форуме ВЭФ министр просвещения РФ Сергей Кравцов, через пресс-службу министерства, сообщил, что каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования, и никакого искусственного «выдавливания» из школ после 9-го класса быть не может.

Модератором дискуссии на форуме выступил телеведущий, шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев.

ИА МОСССОВЕТ публикует фрагмент дискуссии на форуме, по стенограмме Кремля:

«К.Токарев: Спасибо.
Владимир Владимирович, Вы неоднократно в ходе нашей сессии упомянули о необходимости построения высокоэффективной технологической экономики, высокотехнологичной экономики. Можно в сторону немного, и опять к людям, опять от денег пойдём в сторону людей.
Мы хотим построить эту высокотехнологичную экономику в будущем, а в Москве, и не только в Москве, кстати, жалуются, что школьников, ну и, соответственно, родителей, всё-таки у нас семья – единый организм и так далее, фактически выдавливают из 10-х–11-х классов, просят

В.Путин: Я даже сейчас не понимаю, о чём Вы говорите. В Москве жалуются на школы? В первый раз слышу. Наверное, всегда есть какие-то ошибки, есть какие-то недоработки. Но мне кажется, что система школьного образования в Москве – это эталон, к чему должны стремиться и все другие регионы Российской Федерации.

К.Токарев: Я про Россию в целом говорил, я просто не успел договорить, что и в других регионах эта история…

В.Путин: Вы сказали, в Москве жалуются. Но тем не менее с Собяниным поговорю, он должен обратить внимание на те моменты, которые вызывают какую-то критику со стороны граждан. Это самый главный показатель.

К.Токарев: Хорошо. Раз нет фактических подтверждений этому, хотя большое количество жалоб мы получаем

В.Путин: А как без этого? Конечно, жалобы всегда есть.

(…) Вы сейчас сказали про то, что из 10-х–11-х классов выдавливают детей из школ. Я думаю, что не выдавливают, а просто создают, стараются, во всяком случае, создать условия для того, чтобы обеспечить то, что экономикой в Москве в данном случае наиболее востребовано. А что наиболее востребовано сейчас в Москве, да и во всей экономике? Высококлассные специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие.

(Аплодисменты.)

Я так понимаю, что представители бизнеса сейчас как раз и аплодируют. Это то, что нужно сейчас.
Конечно, это нельзя делать как-то насильно, выдавливать, нужно условия создавать. Уровень заработной платы этих людей достаточно высокий, и интерес очень большой у ребят, интерес большой, но действовать, конечно, нужно очень аккуратно».

Тему о недопустимости «выдавливания» из школ учеников после 9-го класса лидер Справедливой России Сергей Миронов затрагивал неоднократно. Так, в середине июня нынешнего 2026 года, когда завершались выпускные экзамены в 9-х классах, ОГЭ, С.Миронов в своих официальный информационных каналах писал:

«Выпускные экзамены заканчиваются. Казалось бы, можно выдохнуть. Но тысячи семей 9-классников ждёт новое испытание: зачисление в 10-й класс. Возьмут или нет?

Опасения не пустые. В прошлом году Генпрокуратура вскрыла свыше 205 тысяч нарушений в системе образования, в том числе незаконные отказы в приёме в 10-е классы. Дело тут не в злой воле директоров – школу загнали в угол. Её оценивают по баллам ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам. Сильный ученик поднимает рейтинг, «обычный» – мешает отчётности. Система смотрит на живого ребёнка как на помеху показателям!

Чаще всего такому ребёнку говорят: иди в колледж. И колледж подают как наказание. Это в корне неверно. Получить профессию, начать работать раньше – достойный путь, которым можно гордиться, и стране нужны мастера. Но это должен быть свободный выбор подростка, а не приговор.

Тем более что есть закон. Ещё в 2020 году Конституционный суд постановил: государство обязано дать каждому место в 10-м классе и право доучиться. Рейтинги это право не отменяют. Есть твёрдое желание учиться в старшей школе – оно должно быть реализовано.

Я требую: общеобразовательный класс – в каждой школе. И оценивать школу надо не по процентам, ради которых выдавливают детей, а по тому, насколько каждый ребёнок вырос за годы учёбы. Школа существует для детей, а не дети для отчётов!

Если вашего ребёнка не берут в 10-й класс при нормальных оценках – это незаконно. Пишите в мою интернет-приёмную – поможем отстоять его право учиться».

3 сентября, сразу же после дискуссии на ВЭФ о «выдавливании», министр просвещения РФ Сергей Кравцов через пресс-службу министерства заявил, что каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования, и никакого искусственного «выдавливания» из школ после 9-го класса быть не может.

«Вопрос выбора дальнейшего пути после 9-го класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Учебная программа полностью выстраивается в логике высказанной президентом позиции. Никакого искусственного «выдавливания» из школ быть не может - каждый ребенок имеет право на получение полного среднего общего образования. Процедура отбора в профильные 10-е классы, которая допустима при углубленном изучении отдельных предметов, ни в коем случае не должна становиться препятствием для продолжения обучения», - сказал Кравцов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Минпросвещения.

Если в школе нет свободных мест, региональные и муниципальные органы власти обязаны найти ребенку место в другой доступной школе. «Мы держим эту ситуацию на постоянном контроле», - уточнил министр просвещения.

3 сентября пресс-служба Кремля сообщила, что Президент России Владимир Путин совместно с Президентом Индонезии Прабово Субианто, Премьер-министром Монголии Ням-Осорын Учралом, Вице-президентом Мьянмы Ньоу Со и Заместителем Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном принял участие в пленарном заседании XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

Модератором дискуссии выступил телеведущий, шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев.

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Девиз форума в этом году – «Дальний Восток – развитие во благо людей». Запись трансляции заседания доступна в «VK Видео» и на RUTUBE.

Фото (пресс-служба Кремля, сайт Кремля): Президент России Владимир Путин, Пленарное заседание ХI Восточного экономического форума, 3 сентября 2026 года, Владивосток



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Теги: 
Путин  ВЭФ  форум  образование  принципы  10-й  11-й  класс  выдавливание  школьники  доступ  Собянин  Миронов  Кравцов  власть  эффективность 

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