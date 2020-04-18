18 апреля. Mossovetinfo.ru – С 22 апреля для проезда в общественном транспорте Москвы можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.



Номера электронных карт необходимо будет в обязательном порядке включить в цифровые пропуска. Сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Новый цифровой пропуск создавать не надо, нужно будет просто внести изменения в действующий документ



«Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса», - отметил Собянин.



Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы.



При поездке на автомобиле необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Сделать это нужно не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.



Машины, не включенные цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.



Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, журналисты и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска. Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт.



Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды – в том же порядке, что и цифровые пропуска. Аналогичные правила будут действовать в отношении журналистов, имеющих редакционные удостоверения и иные документы, удостоверяющие их полномочия. Данная мера вводится в действие с 22 апреля.