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Власть     24.07.2026 16:47

Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%

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Теги:  ЦБ РФ  Банк России  ключевая ставка  ВВП  инфляция  спрос  прогноз 

24 июля — Mossovetinfo.ru — 24 июля совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%.

Банк России в своем заявлении отметил, что произошедший всплеск инфляции и инфляционных ожиданий во многом был связан с разовыми факторами, а показатели устойчивой инфляции остаются в приемлемом диапазоне 4–5% в пересчете на год.

Также ЦБ отметил и пояснил, что требуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее и что рост экономики продолжается, но умеренными темпами, основной вклад в рост внес потребительский спрос, однако наблюдается замедление динамики спроса.

«Другой фактор – это динамика спроса. Предприятия ожидают его замедления, что следует из оперативных данных. Учитывая временное сокращение мощности в экономике, мы снизили прогноз по росту ВВП. По нашей оценке, в этом году он вырастет в пределах 1%. Прогноз на следующие периоды оставлен без изменений», — заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

В новом среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора, прогноз по ставке на текущий год вырос с 14,0–14,5% в апреле до 14,5–14,6%, на 2027 год — с 8–10% — до 10,5–12,5%. Также понижен прогноз по росту ВВП.

Президент России Владимир Путин 14 июля отметил, что дальнейшее снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.

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Теги: 
ЦБ РФ  Банк России  ключевая ставка  ВВП  инфляция  спрос  прогноз 

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