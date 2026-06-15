Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%

24 июля — Mossovetinfo.ru — 24 июля совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%.



Банк России в своем заявлении отметил, что произошедший всплеск инфляции и инфляционных ожиданий во многом был связан с разовыми факторами, а показатели устойчивой инфляции остаются в приемлемом диапазоне 4–5% в пересчете на год.



Также ЦБ отметил и пояснил, что требуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее и что рост экономики продолжается, но умеренными темпами, основной вклад в рост внес потребительский спрос, однако наблюдается замедление динамики спроса.



«Другой фактор – это динамика спроса. Предприятия ожидают его замедления, что следует из оперативных данных. Учитывая временное сокращение мощности в экономике, мы снизили прогноз по росту ВВП. По нашей оценке, в этом году он вырастет в пределах 1%. Прогноз на следующие периоды оставлен без изменений», — заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.



В новом среднесрочном прогнозе, опубликованном на сайте регулятора, прогноз по ставке на текущий год вырос с 14,0–14,5% в апреле до 14,5–14,6%, на 2027 год — с 8–10% — до 10,5–12,5%. Также понижен прогноз по росту ВВП.



Президент России Владимир Путин 14 июля отметил, что дальнейшее снижение ставки будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.