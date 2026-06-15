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Совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14%
24 июля — Mossovetinfo.ru — 24 июля совет директоров Банка России понизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14...
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Повысить эффективность распределения топлива поручил вице-премьер Правительства РФ
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Глава ЦИК России предупредила, что во время выборов в регионах возможны ограничения интернета
15 июня — Mossovetinfo.ru — Во время выборов в ЕДГ-2026 в регионах возможны ограничения интернета, избирательная систе...