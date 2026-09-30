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ЦБ повысил до 12,5-13,5% годовых базовый сценарий ключевой ставки в 2027 году
23 октября — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение оставить ключевую став...
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Путин поддержал предложения Мишустина по перестановкам в Правительстве
19 октября — Mossovetinfo.ru — Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с Председателем Правительства Михаило...
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30.09.2026, 13:11
Госдума 9-го созыва избрала председателя, зарегистрировала фракции
30 сентября — Mossovetinfo.ru — Председателем Государственной Думы девятого созыва избран Вячеслав Володин. Его кан...