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Власть     23.10.2026 14:38

ЦБ повысил до 12,5-13,5% годовых базовый сценарий ключевой ставки в 2027 году

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Теги:  Банк России  ЦБ  23 октября  ключевая ставка  14%  сценарий  год 2027 

23 октября — Mossovetinfo.ru — Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение оставить ключевую ставку на отметке в 14% годовых. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

Как следует из обновленного макропрогноза регулятора, прогноз по средней ключевой ставке на 2027 год повышен с 10,5-12,5% до 12,5-13,5%.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 12,5-13,5% годовых в 2027 году», - сообщил ЦБ.

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Теги: 
Банк России  ЦБ  23 октября  ключевая ставка  14%  сценарий  год 2027 

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