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Власть     03.07.2023 13:02

В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

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Теги:  комитет Госдумы по обороне  глава комитета  Госдума  Картаполов  оборона  мобилизация  СВО  ЧВК Вагнер 

3 июля — Mossovetinfo.ru — Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК "Вагнер" из зоны СВО на сегодня нет и в ближайшем будущем не будет. Об этом он сообщил ТАСС в понедельник.

"Не потребуется никакая новая волна мобилизации... Президент России четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет", — сказал Картаполов.

Он также отметил, что на сегодняшний день "никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет".

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Теги: 
комитет Госдумы по обороне  глава комитета  Госдума  Картаполов  оборона  мобилизация  СВО  ЧВК Вагнер 

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