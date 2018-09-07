7 сентября. Mossovetinfo.ru – Верховный суд РФ оставил в силе решение Мосгорсуда от обказе в иске кандидату в мэры Москвы от КПРФ Вадиму Кумину, который требовал снять с выборов Сергея Собянина.



Кумин подал иск о снятии Собянина с выборов мэра Москвы. По мнению Кумина, действующий мэр столицы использовал во время предвыборной компании незаконные методы агитации. Однако Мосгоризбирком и прокуратура заявили, что истец не предоставил каких-либо доказательств в подтверждение иска. 3 сентября Мосгорсуд отказал Кумину в исполнении искового требования. Кумин обжаловал решение Мосгорсуда в Верховном суде.



Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования, 9 сентября. Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, Вадим Кумин (КПРФ), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Михаил Балакин («Союз горожан»).